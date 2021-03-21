السعودية اليوم / إطلاق برنامج الربط الآلي لنظام المُسعف الإلكتروني بمستشفى عفيف



عفيف 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

دشّن مستشفى محافظة عفيف العام، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الرياض برنامج الربط الآلي لنظام المُسعف الإلكتروني والمرتبط مباشرةً مع أنظمة النقل للحالات الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الذي يتيح لأقسام الطوارئ بالمستشفيات إستعراض رحلة سيارة الإسعاف المتوجهة للمستشفى ومعرفه وقت وصول سيارة الإسعاف ونوع وتفاصيل ومعلومات الحالة المنقولة، إضافةً إلى تمكين المستشفى المنقول له الحالة الإسعافية من الإطلاع على تقرير الحالة الطبية ومعلومات المريض أو المصاب ومعرفة الإسعافات المقدمة له ومن ثم الإستعداد الأمثل لإستقبال الحالة المنقولة.

وأضحت "صحة الرياض" أنّ النظام سيُسهم - بمشيئة الله تعالى - في تحسين الكفاءة الإنتاجية لأقسام الإسعاف والطوارئ ومراقبة سير العمل بها والتنبيه الفوري عند وجود أي خلل أثناء مراحل العمل - لاقدّر الله - وكذلك يدعم إتخاذ القرار بشكل إستباقي للحالات المرضية وفق نوع الحالة الإسعافية.

// انتهى //

12:45ت م

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