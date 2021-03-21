السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج



الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مكتبه اليوم، معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي .

وهنأ الأمين العام، الدكتور العاصمي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي، خصوصاً في ظل جائحة

// انتهى //

12:28ت م

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الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مكتبه اليوم، معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي .وهنأ الأمين العام، الدكتور العاصمي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لمكتب التربية العربي لدول الخليج.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي، خصوصاً في ظل جائحة كورونا ، وما فرضته من تحديات كبيرة على منظومة التعليم في دول المجلس، وذلك وفق التوجيهات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي في مجال التربية والتعليم بين دول المجلس.// انتهى //12:28ت م0049

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