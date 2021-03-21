محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الأحد 21 مارس 2021، بدعم إغلاق الأسواق العالمية.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 210.39 ريال (56.10 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 184.09 ريال (49.09 دولار).

واستقر جرام الذهب عيار 18 عند سعر 157.79 (42.08 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.73 ريال (32.73 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم الأحد، نحو 6547.50 ريال (1746 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية نحو 1472.71 ريال (392.72 دولار).

وحقق الذهب لدى آخر إغلاق- الجمعة- ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تراجع طفيف للدولار وعوائد الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1740.99 دولار للأوقية (الأونصة) .

والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1741.60 دولار.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن "تصحيحيا في عوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأمريكي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولارا ولقي الذهب بعض المقاومة".