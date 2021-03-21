شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل واسعة على قرار تركي آل الشيخ "اعتزال الشعر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • شاعر مصري : "لن نوافق" .. وفنان بحريني : "ان شاءلله تغير قرارك يابوناصر"

تفاعل روّاد وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تغريدة المستشار تركي آل الشيخ ، والتي أعن فيها تركه كتابة الشعر ، مكتفياً بذلك بما مضى من قصائد سجّلها التاريخ كذكرى، حيث لاقت التغريدة رواجاً واسعاً خاصة من الوسط الفني ، ووجّه كثير من المتابعين السؤال حول السبب الذي أدى إلى اتخاذه هذا القرار.

وقالت إحدى المغردات من المملكة وتدعى "ريما" : "كلماتك في هذه الأغنية ستكون أجمل ذكرى" ، في إشارة منها إلى أغنية "أكثر شخص بالدنيا" للفنان راشد الماجد والتي كتب كلماتها المستشار تركي آل الشيخ.

ورفض الشاعر المصري أمير طعيمة فكرة اعتزال رئيس هيئة الترفيه كتابته للشعر ، حيث قال في تغريدة له على حسابه الشخصي تويتر رداً على تغريدة المستشار "انا مش موافق"

وقال الفنان البحريني عادل محمود "ان شاءلله تغير قرارك يابوناصر، لأنك اثريت الساحة وجعلت الوسط الفني ينتعش"

ويمتلك المستشار تركي آل الشيخ العديد من القصائد التي أثرت الساحة الشعرية في مختلف المجالات ، وكثير منها غنّت من أبرز المطربين في الوطن العربي .