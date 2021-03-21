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أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

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شكرا لقرائتكم أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

متابعات الخليج 365 - جدة

نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 7353 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 209 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

الفرق الميدانية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 256 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة.

تطبيق الاحترازات

وأكدت أمانة جدة أنها ستواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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