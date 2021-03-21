الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

استشاري: عمليات التجميل اختيارية والخطأ فيها غير مقبول

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

قال استشاري تجميل الوجه الدكتور يزيد الغنيم، إن هناك نوعين من الأخطاء الطبية الخطأ الفني والخطأ المادي، مبينًا أن الخطأ المادي قد يكون مثل نسيان شاش طبي داخل جسم المريض أو عدم استخدام المعقمات، فبالتالي تحدث مضاعفات للمريض نتيجة هذا الخطأ.

وأشار الغنيم إلى أن الخطأ الفني والتكنيكي هو عدم وجود الأسس الطبية عند الطبيب فتحدث حينها الأخطاء الطبية الكبيرة.

عمليات التجميل اختيارية

وأوضح الغنيم من خلال لقائه في “برنامج اليوم” بالنسبة لعمليات التجميل أنا أرى أنها ليست عملية ضرورية، وهي عملية اختيارية، والخطأ فيها غير مقبول مقابل أي عملية أخرى يضطر لها المريض حتى لو حدث خطأ ممكن يغض الطرف عنه؛ لأنه يحتاج للعملية.

وقال الغنيم أنا أعتقد أن ارتفاع نسبة معدل الأخطاء الطبية في العمليات التجميلية بسبب عدم الرضا لدى المرضى.

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