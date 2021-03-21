- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المسند: موجة حر غير معتادة تؤثر على أجواء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21
المسند: موجة حر غير معتادة تؤثر على أجواء السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، “حالة استقرار جوي عام قد تطول لعدة أيام”.
وأضاف: “اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد تهبط من زخات مطرية شمالي منطقتي الجوف والحدود الشمالية”.
موجة حر غير معتادة
وتابع: “موجة حر غير معتادة في مثل هذه الأيام تؤثر في #السعودية حتى قبيل نهاية الأسبوع”.
الحميمين وبرج الحمل
وأردف: “اليوم الأول من نوء سعد الأخبية، والأول من طالع الحميمين، والأول من برج الحمل، اليوم يوافق 1 الحمل 1399 هجري شمسي (هـ.ش)، وتبلغ حصة الليل حوالي 11:49 ساعة بينما حصة النهار حوالي 12:11 ساعة”.
شارك الخبر
شارك الخبر