المسند: موجة حر غير معتادة تؤثر على أجواء السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، “حالة استقرار جوي عام قد تطول لعدة أيام”.

وأضاف: “اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد تهبط من زخات مطرية شمالي منطقتي الجوف والحدود الشمالية”.

موجة حر غير معتادة

وتابع: “موجة حر غير معتادة في مثل هذه الأيام تؤثر في #السعودية حتى قبيل نهاية الأسبوع”.

الحميمين وبرج الحمل

وأردف: “اليوم الأول من نوء سعد الأخبية، والأول من طالع الحميمين، والأول من برج الحمل، اليوم يوافق 1 الحمل 1399 هجري شمسي (هـ.ش)، وتبلغ حصة الليل حوالي 11:49 ساعة بينما حصة النهار حوالي 12:11 ساعة”.



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