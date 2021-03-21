شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف": جلسات للإرشاد المهني "عن بُعد" عبر "سُبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن بوابة الإرشاد المهني (سُبل) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية, وتوفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة.

وتهدف البوابة التي تحتوي على جلسات إرشاد مهني "عن بُعد" إلى الإسهام في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وتستهدف جلسات الإرشاد المهني "عن بُعد" في المرحلة الثانية الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، حيث ترتكز، على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.