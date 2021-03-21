شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في بريطانيا يلتقي رؤساء الأندية الطلابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، برؤساء الأندية الطلابية في المملكة المتحدة، وذلك عبر الاتصال المرئي، إذ وجه لهم رسائل تحفيزية وحثهم على الإبداع وإبراز المواهب لتجسيد عمق الإرث السعودي والتطورات السريعة في المملكة، وكان ذلك بحضور الملحق الثقافي الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، وقيادات الملحقية الثقافية. ‏

ونوه الأمير خالد بأن المبتعثين والمبتعثات هم السفراء الحقيقيون لوطنهم المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم.