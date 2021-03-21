«التحالف» ينفذ عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي بصنعاء

نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء. وفقًا للإخبارية.

وقالت مصادر محلية، إنَّ الضربات الجوية استهدفت مواقع الصواريخ البالستية وورش التصنيع في صنعاء وعمران والحديدة، وسط تحليق مكثف ومستمر لطيران التحالف. وفقًا للمشهد اليمني.

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وذكرت المصادر، أنَّ الغارات استهدفت معسكر الحفا وجربان والعرضي جنوب صنعاء، ومعسكر الصيانة والفرقة الأولى مدرع ومخزن أسلحة للمليشيات في مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.

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