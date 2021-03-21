رسالة من السفير الفرنسي بالرياض إلى المرأة السعودية بمناسبة عيد الأم

أشاد سفير فرنسا المُعيَّن لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، اليوم الأحد، بدور الأمهات في المملكة العربية السعودية في الارتقاء بالمجتمع نحو إنسانية أفضل، متمنيًا عيدًا سعيدًا لكل الأمهات.

وقال ‏‏سفير فرنسا المعين لدى المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بمناسبة يوم الأم، أتمنى لكل الأمهات عيدًا سعيدًا. إن دور الأمهات في المملكة العربية السعودية –كما في جميع أنحاء العالم– أساسي للارتقاء بالمجتمع نحو إنسانية أفضل».

يأتي ذلك بالتزامن مع حلول عيد الأم، اليوم؛ إذ يصادف الاحتفال بعيد الأم في معظم دول العالم العربي 21 مارس من كل عام.

وتعود فكرة الاحتفال بعيد الأم في الدول العربية إلى الصحفي المصري علي أمين وشقيقه مؤسسَي صحيفة «أخبار اليوم» عام 1955؛ وذلك عندما قامت إحدى الأمهات بزيارة الصحفي الراحل مصطفى أمين في مكتبه في صحيفة أخبار اليوم المصرية، وقصَّت عليه قصتها وكيف أنها صارت أرملة وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرَّست حياتها من أجلهم حتى تخرجوا في الجامعة وتزوَّجوا واستقلوا بحياتهم وانصرفوا عنها تمامًا، فكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير «فكرة» يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمنزلة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها.

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