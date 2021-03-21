تنفيذ 117 جولة رقابية على المنشآت التجارية وإزالة 9 حظائر عشوائية بالعزيزية

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 117 جولة رقابية على المنشآت الغذائية؛ وذلك لضمان عدم انتشار فيروس كورونا وبهدف تهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يسبب خطراً على الصحة العامة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى إشعار 27 منشأة تجارية أُخرى بمراجعة البلدية لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جانبٍ آخر أزالت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، 9 حظائر أغنام عشوائية، ضمن نطاقها الإشرافي، وأسفرت الإزالة عن مصادرة 68 رأساً من الأغنام وتسليمها لوحدة الذبح، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة من قبل المراقبين.

وأكَّدت وكالة البلديات استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.