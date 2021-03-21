«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة تبوك تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل (تبوك- تيماء)، مشيرًا إلى أنَّها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة الرياض، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، وتشمل (السليل - وادي الدواسر).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الجوف تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحًا أنَّ الحالة ‏تشمل ‏ (القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل)، وتستمر حتى السادسة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

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