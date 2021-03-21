«الوطني للأرصاد» ينبه إلى سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الـ7 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقَّع في تقريره، اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًّا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15–35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15–40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج.

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