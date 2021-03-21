الحصيني يتوقع هبوب رياح على 6 مناطق وارتفاعًا تدريجيًا بدرجات الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق مكة وتبوك والشمالية وحائل وشمالي القصيم والشرقية.

وتابع الحصيني– عبر حسابه بموقع تويتر– أن تلك الرياح يرفقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق، متوقعًا هبوب رياح قوية على الشمالية والغربية وشمالي الوسطى والشرقية، يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف: متوقع (اليوم الأحد وليلة الأثنين) أجواء تميل للحرارة إلى معتدلة على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات نهارًا وحارة على باقي المناطق، ومن لطيفة إلى باردة نسبيًا في فجر غد الاثنين، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من الشمالية ومرتفعات الباحة وعسير وجازان.

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