السعودية اليوم / المعهد السعودي الياباني للسيارات يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف



جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة عن فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات .

ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الالكتروني للمعهد للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org .

// انتهى //

10:53ت م

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