السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على منطقة عسير



أبهـا 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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10:48ت م

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