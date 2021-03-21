السعودية اليوم 229.014 مستخدماً لنظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران خلال الأسبوع التاسع



نجران 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه التاسع من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 229.014 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 6.653.854 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 2309 لوحة نقاشية، و36.693 تقييمات.

وبيّن أن الخدمات شملت تنفيذ 12.235 فصلاً افتراضياً، منها 645 جلسة متزامنة، استفاد منها 149.393 حاضراً، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5858 شعبة، أدارها 1159 أستاذاً، بحضور 20.165 طالباً.

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