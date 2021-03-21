السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك ومحافظة تيماء اليوم - بمشيئة الله - تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

09:50ت م

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