السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 13733 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وذكرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74664 وفاة بعد تسجيل 99 حالة وفاة.

// انتهى //

07:57ت م

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برلين 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 659516 حالة بعد تسجيل 13733 إصابة جديدة.وذكرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74664 وفاة بعد تسجيل 99 حالة وفاة.// انتهى //07:57ت م0018

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