السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5729 إصابة و608 وفيات جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5729 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:24ت م

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مكسيكو سيتي 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و608 وفيات ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و193639 والوفيات 197827.وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:24ت م0016

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