الناصر: أرامكو السعودية أظهرت مرونة استثنائية في مواجهة جائحة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، إن أرامكو السعودية خلال عام 2020، أثبتت قدرتها الاستثنائية من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية، في مواجهة واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحديًا في هذا العصر.

وأضاف الناصر؛ وفقًا لبيان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2020، اليوم الأحد، أن أرامكو أظهرت من خلال نتائج عام 2020، مرونة استثنائية، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

خطط طوارئ ملائمة

وتابع الناصر: “أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم”، “نملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم”.

وتابع: “نظرًا لتأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق العالمية، فقد سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وكانت النتيجة أن حافظنا على قوة مركزنا المالي، وأعلنا عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال (75 مليار دولار أمريكي) عن العام 2020م”.

وأضاف قائلًا: “وخلال الجائحة، فقد أدى التقدم السريع في الشركة لاستخدام التقنيات الرقمية إلى تحسين أدائنا بشكلٍ كبير، وواصلنا جهودنا لإحراز تقدمٍ فيما يتعلق بحلول خفض الكربون.

وقال: “بنظرة مستقبلية، تسير استراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز”.

تجاوز جائحة كورونا

كما لفت إلى أنه في ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى.

وتابع أمين الناصر: “نحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه الجائحة ونحن في موقع قوي جدًا وجاهزية عالية”.

وكشفت النتائج المالية لـ”أرامكو”، اليوم الأحد، تراجع صافي الأرباح 44.43% خلال عام 2020، إلى 183.76 مليار ريال مقابل 183.76 مليار ريال لعام 2019.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من عام 2020، بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار)، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

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