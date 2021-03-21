الحصيني يتوقع: أجواء تميل للحرارة وأمطار بعدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين، أجواءً تميل للحرارة إلى معتدلة على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات نهارًا، وحارة على باقي المناطق، ‏ومن لطيفة إلى باردة نسبيًا في فجر غد الاثنين.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “‏متوقع أمطار خفيفة على أجزاء من الشمالية ومرتفعات الباحة وعسير وجازان”.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “متوقع اليوم الأحد رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة وتبوك والشمالية وحائل وشمالي القصيم والشرقية، ‏يرافقه ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق”.

‏وقال الحصيني: “متوقع يوم الأربعاء رياح قوية على الشمالية والغربية وشمالي الوسطى والشرقية – إلا أن يصرفها الله -“.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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