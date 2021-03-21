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ضبط مواطن تعمد إتلاف الصرافات الآلية بدومة الجندل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

ضبط مواطن تعمد إتلاف الصرافات الآلية بدومة الجندل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الجوف، من القبض على مواطن تعمد إتلاف الصرافات الآلية في محافظة دومة الجندل.

إتلاف الممتلكات

وأوضحت شرطة المنطقة، أن متابعات الخليج 365 قام بإتلاف الممتلكات من خلال تكسير زجاج عدد من الصرافات الآلية، حيث أقر بما نسب إليه.

الإحالة للنيابة

وأبانت أنه جرى إيقاف المتهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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