ضبط مواطن تعمد إتلاف الصرافات الآلية بدومة الجندل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الجوف، من القبض على مواطن تعمد إتلاف الصرافات الآلية في محافظة دومة الجندل.

إتلاف الممتلكات

وأوضحت شرطة المنطقة، أن متابعات الخليج 365 قام بإتلاف الممتلكات من خلال تكسير زجاج عدد من الصرافات الآلية، حيث أقر بما نسب إليه.

الإحالة للنيابة

وأبانت أنه جرى إيقاف المتهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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