أرامكو تحقق 183 مليار ريال أرباحًا في 2020 وتوزيع 70.33 مليار ريال عن الربع الرابع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 44.4 في المائة خلال العام 2020، لتبلغ 183.76 مليار ريال، مقابل 330.7 مليار ريال في عام 2019.

وكانت شركة “أرامكو السعودية” هي الوحيدة التي حققت أرباحًا في عام 2020، مع تعرض منافسيها الخمسة الكبار عالميًا على خسائر مجموعها 77.2 مليار دولار للعام ذاته.

انخفاض الأسعار

وأرجعت الشركة سبب التراجع في الأرباح إلى انخفاض الأسعار، وتقلص حجم مبيعاته، وأيضًا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 58.01 نقطة ليقفل عند مستوى 9602.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

470 مليون سهم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والجزيرة ريت، والصناعات الكهربائية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سابتكو، والجوف، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 8.66%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وإعمار، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية، وسابتكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 117.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23828.68 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 950 صفقة.

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