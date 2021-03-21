استشاري: لا تتجاهلوا الذبابة الطائرة في العيون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حمزة منصور، الأشخاص الذين قد يشاهدون في أعينهم ظهور أجسام سوداء سابحة على هيئة نقاط، مبينًا أن هذه الأجسام تدعى “الذبابة الطائرة” ويجب عدم تجاهلها وتشخيصها لتحديد درجة الخطورة.

ظهور نقاط وبقع في العيون:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن هذه الأجسام السابحة هي مشكلة بصرية سببها ظهور نقاط أو بقع أو خطوط أو خيوط بأشكال متعددة وباللونين الأسود والأبيض داخل مجال الرؤية وتتنقل هذه الأشكال مع حركة العين، ويمكن ملاحظتها أكثر عند النظر إلى السطوح والى مناطق بالغة الوضوح كالنظر إلى ورقة بيضاء.

ضعف النظر مع تقدم العمر:

وبين أن سبب رؤية الذبابة الطائرة هو العتامة المتكونة في السائل الجيلاتيني الذي يملأ جوف العين أي السائل الزجاجي والذي يتعرض لتغيرات طبيعية مع مرور العمر. إذ تتجمع ألياف الجزء الزجاجي المجهرية وتخلف ظلًّا على الشبكية عند مرور الضوء أليها، فتقدم العمر وقصر البصر، أو تعرض العين لضربة أو إجراء جراحة الماء الأبيض أو انفصال الجزء الزجاجي كل هذه هي بعض عوامل الخطورة التي تؤدي إلى ظهور عوائم العين.

لا تشكل خطورة:

ولفت إلى أن ظهور الذبابة الطائرة لا يشكل خطورة إلا عند ظهورها بشكل مفاجئ وخاصة إذا كان ظهور الذبابة مصحوبًا بومضات ضوئية (رهاب الضوء) أو إذا ما بقيت العوائم ثابتة، أو إذا كبر حجمها بشكل كبير حينها يكون ضروريًّا زيارة طبيب العيون.

طرق علاج الذبابة:

وعن العلاج اختتم الدكتور منصور قائلًا: رغم كون الذبابة الطائرة حالة مزعجة إلا أنه في حالات كثيرة لا تحتاج علاج ويتأقلم معها الشخص فليس لها أثر كبير على الصحة البصرية، ولكن إذا أثرت بشكل كبير على الرؤية فأنه يمكن معالجتها بطريقتين:

الليزر الجراحي الذي يعمل على تشتيت العتامة التي تؤثر على الرؤية أو باستئصال الزجاجية وهي جراحة تستخدم في حالة ظهور الذبابة الطائرة يصاحبها ضعف الرؤية، وتتلخص العملية باستبدال السائل الزجاجي بمحلول ملحي، وعلى الرغم من ذلك فإن لكل واحدة من طرق العلاج هذه مخاطرها؛ لذلك فإن تطبيقها يكون في حالات استثنائية جدًّا.

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