وفاة الإعلامي محمد الوعيل عن عمر ناهز 74 عامًا

توفي صباح اليوم الأحد، الإعلامي محمد الوعيل، عن عمر يناهز الـ74 عاما.

ونشر نجله نايف محمد الوعيل، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى والدي ومعلمي وقدوتي وصديقي وجنتي #محمد_الوعيل الذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل».

وبدأ الوعيل مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عامًا، في جريدة «الرياض»، لينتقل بعدها في مواقع قيادية بجريدة «الجزيرة»، كما ترأس تحرير «المسائية» وترأس تحرير صحيفة «اليوم» لمدة 14 عامًا.

وللراحل العديد من المؤلفات كان آخرها كتاب شهود هذا العصر الذي نشره بداية هذا العام الهجري، كما تولى العديد من المناصب وحصل على عضويات في مجالات إعلامية وأدبية وسياسية.