تسجيل 3 ملايين جرعة لقاح كورونا في المملكة

كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة، منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وصل إلى 3 ملايين جرعة، وفقًا للأرقام التقديرية، بحسب قناة «الإخبارية».

وحثت وزارة الصحة، اليوم السبت، الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري، وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة.

وأتاحت وزارة الصحة من حينه التسجيل للحصول على اللقاح من أول يوم تزامنًا مع إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا وذلك عبر تطبيق «صحتي»؛ حيث شملت مراكز اللقاح جميع مناطق ومحافظات المملكة.