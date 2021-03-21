شاهد.. لحظة إغماء غوميز في لقاء القادسية

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شهدت مباراة الهلال والقادسية، مساء أمس السبت، في إطار مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعرض الفرنسي بافيتيمبي غوميز للإغماء.

وسقط بافيتيمبي غوميز خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، على الأرض دون أي احتكاك مع أي لاعب، في مشهد ليس الأول من نوعه.

وهرع الجهاز الفني للملعب واستفاق اللاعب الفرنسي سريعا وأكمل المباراة التي انتهت بفوز الهلال 1-0.

وكان غوميز سقط مغشيا عليه في وقت سابق خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، ثم أمام الاتفاق في الجولة الـ19.

الجدير بالذكر أن غوميز تعرض لحالات إغماء مشابهة أثناء لعبه للعديد من الأندية التي احترف بها في الدوري التركي والفرنسي والإنجليزي، حتى أثناء انضمامه لصفوف المنتخب الفرنسي، لكن هذا الأمر لم يؤثر على مسيرته الاحترافية.

ويفسر بعض أطباء الأندية التي لعب لها غوميز ما يحدث بأنها حالة انخفاض في ضغط الدم.

Source slaati

