فتاة تطعمت بلقاح أكسفورد تسأل “الصحة”: هل يصلح زواجي من خطيبي الذي أخذ لقاح فايزر؟

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ردت وزارة الصحة على سؤال اعتبره البعض طريفاً، طرحته إحدى الفتيات حول اختلاف نوع لقاح فيروس “كورونا” الذي أخذته؛ عن اللقاح الذي أخذه خطيبها.

وقالت الفتاة في سؤالها عبر حسابها على موقع “تويتر”، إنها تطعمت بلقاح أكسفورد، بينما أخذ خطيبها لقاح فايزر، مبينة أنها سمعت كلاما بأن زواجهما لا يصلح، متسائلة: هل هذا الكلام صحيح أم شائعة؟.

وأجابت الصحة على السؤال، مؤكدة عدم صحة ذلك القول، وأنه لا توجد توصيات علمية حول ذلك الأمر، متمنية للجميع الصحة والعافية.

Source akhbaar24.argaam

