الحصيني ينصح أهل عدد من المناطق برفع ملابس الشتاء

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دعا الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أهل عدد من مناطق المملكة إلى رفع ملابس الشتاء الثقيلة، وذلك مع بداية موسم الحميمين.
وأوضح أنه يمكن لسكان المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق المنطقة الغربية رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.
وأضاف أن الأولين قالوا: “يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم”، وأيضا: “مدام البُر في البر لا تأمن البرد”، وأن ذلك حذر متأصل في ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين .
Source akhbaar24.argaam
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