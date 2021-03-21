لوحة صيدلية بيطرية تحمل اسم “فايزر” في مكة تثير الجدل.. ومسؤول في “البيئة” يكشف حقيقتها

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كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، حقيقة الصورة المتداولة للوحة صيدلية بيطرية تحمل اسم شركة “فايزر”.

وأوضح الغامدي، وفقاً لـ”سبق”، أن الاسم الموجود في اللوحة يعود لوحدة أعمال تابعة لـ Pfizer Animal Health، وهي إحدى شركات الأدوية التي تسعى إلى تقديم حلول كاملة لصحة الحيوان والبيطريين ومنتجي الثروة الحيوانية وأصحاب الحيوانات الأليفة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على ضمان توريد الأغذية الآمنة المستدامة في شتى بقاع العالم، من لحوم الأبقار الصحية والأبقار الحلوب والدواجن والأسماك، ومساعدة الكلاب والقطط والخيول للعيش حياة صحية أطول.

وأكد أن الصيدلية من موزعي الدواء المختص بالحيوانات فقط، وليست من وكلاء المنتجات الدوائية البيطرية للشركة.

Source akhbaar24.argaam

