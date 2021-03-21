علماء يحددون سبب جلطات الدم النادرة المرتبطة بلقاح أسترازينيكا

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أكد علماء أوروبيون أنهم حددوا السبب الذي يجعل لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا “كوفيد19″يحدث جلطات دموية قاتلة في حالات نادرة.
وقال أستاذ أمراض الدم وكبير الأطباء في مستشفى جامعة أوسلو النرويجية، بال هولم، إن فريقه العلمي حدد الجسم المضاد الذي تم تنشيطه بواسطة اللقاح، والذي تسبب في رد الفعل المناعي العكسي.
وأضاف: “بعد تحديد الجسم المضاد الذي ينشطه لقاح أسترازينيكا، يمكن علاج الحالات المصابة بتجلط الدم في أي مستشفى متوسط الحجم”.
فيما أشار فريق من الباحثين في ألمانيا إلى أنه توصل بشكل مستقل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها الفريق النرويجي.
وقال أستاذ طب نقل الدم وعضو الفريق أندرياس جرينشر: “قلة قليلة من الناس ستصاب بهذه المضاعفات.. ولكن إذا حدث ذلك، فنحن الآن نعرف كيف نعالج المرضى”.
وشدد الباحثون على إن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الصداع أو الدوخة أو ضعف البصر أو ظهور كدمات خارج موقع التطعيم بعد 4 أيام من تلقي اللقاح، يجب عليهم طلب العناية الطبية، للتأكد من عدم حدوث جلطات دموية.
Source akhbaar24.argaam
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