الصحة والبلديات تستعرضان الأحد مستجدات لقاح كورونا ولجنة سكن العمالة

تعقد وزارة الصحة، الأحد، المؤتمر الأسبوعي لكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة، وآخر إحصائيات الإصابات أو حالات التعافي المسجلة.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي، سيستعرض في المؤتمر الذي يُعقَد في الثالثة و35 دقيقة عصر الأحد، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، بالإضافة إلى الإحصائيات والخدمات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين سيستعرض بدوره، خلال المؤتمر، استمرار الجولات الرقابية، وإطلاق خدمة التقييم الذاتي وإلزام المحلات التجارية به، وجهود لجنة سكن العمالة.