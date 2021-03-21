السعودية اليوم / مصر تسجل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 644 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 194771 من ضمنهم 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.

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02:31ت م

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القاهرة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و45 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 194771 من ضمنهم 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.// انتهى //02:31ت م0009

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