السعودية اليوم / البرازيل تسجل 79069 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم السبت إنها سجلت 79069 إصابة جديدة بفيروس

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى نحو 12 مليون حالة، في حين بلغت الوفيات 292752.

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برازيليا 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسقالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم السبت إنها سجلت 79069 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2438 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى نحو 12 مليون حالة، في حين بلغت الوفيات 292752.// انتهى //02:03ت م0008

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