شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه.. أتربة ورياح على الشرقية وسحب رعدية على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الأحد، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

و أوضح مركز الأرصاد في التنبيه أن المنطقة الشرقية وتشمل مناطق (الأحساء - الجبيل - الخبر - الدمام) ستشهد رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة و تدنٍّ في مدى الرؤية، وستبدأ من الساعة الـ 9 من صباح الأحد وستنتهي في الـ 3 مساء.

وفي منطقة الباحة ستشهد مناطق (الباحة - القرى - المندق - بلجرشي - بني حسن) سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاطاً في الرياح السطحية، وستبدأ في الـ 1 مساء، وستنتهي في السابعة، فيما ستتكرر ذات الحالة في منطقة عسير، بمناطق ( أبها - النماص - بلقرن – تنومة)، ومنطقة مكة المكرمة، في محافظات (الطائف - ميسان).