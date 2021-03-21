شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الوعي التقني.. «نيوم» تطلق سلسلة من الجلسات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نيوم ممثلةً بقسم المسؤولية الاجتماعية أمس، عن إقامتها سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ستستضيف بموجبها "ثينك تك" على منصتها الرقمية عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات، يتحدث فيها جملة من الخبراء العالميين والمحليين بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وستستضيف المبادرة في أولى جلساتها اليوم، رئيس قطاع التقنية والعلوم الرقمية في نيوم جوزيف برادلي ليتحدث من خلالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً :' عن المجتمعات الإدراكية في نيوم. و " برادلي" هو أحد خبراء التقنية في العالم،

وكان يشغل قبل انضمامه إلى نيوم منصب نائب الرئيس لقطاع "إنترنت الأشياء" في شركة سيسكو، عملاق الشبكات والبنى التحتية الرقمية، في العالم.