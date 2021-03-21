شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التطعيم ضد كورونا بالمنشآت الخاصة فور اكتمال التجهيزات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ«اليوم»، أنه من المقرر البدء بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المنشآت الصحية الخاصة فور اكتمال التجهيزات الفنية والبشرية، التي تعمل وزارة الصحة على التأكد من الالتزام بها وتوفيرها.

حماية قصوى

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري أنه لا فرق ‏بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا، فالحماية قصوى، والأعراض الجانبية أقل، ونستهدف الوصول إلى وضع «محصن» في «توكلنا». مشددا على أن المملكة لن ترضى لمَنْ على أراضيها إلا بالأفضل. ولفت إلى نتائج ‏دراسة كبيرة تؤيد ما أوصت به اللجنة الوطنية للأمراض المعدية بتأخير التطعيم ضد «كوفيد 19» لمدة ستة أشهر لمَنْ أصيب به، نظراً لوجود مناعة كافية تغطي هذه المدة، خاصة لمَنْ هم دون 65 سنة.

استمرار التوريد

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار، لـ«اليوم» أن الوزارة تسعى إلى تشغيل أكثر من 20 مركزاً للقاح كورونا بواقع 24 ساعة في اليوم، وعلى مدار الأسبوع خلال أقل من شهر من الآن، في عدد من مدن المملكة، وذلك ضمن خطة الوزارة للوصول إلى المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من السكان قبل نهاية العام الهجري الجاري في حال التزمت الشركات المصنعة للقاحات باستمرار توريد التطعيمات حسب الاتفاقيات المتعاقد عليها.

خطة مدروسة

وأضاف جوخدار: وزارة الصحة تبذل الكثير من الجهود لوصول التطعيمات لكل المستفيدين بزيادة مراكز اللقاحات وزيادة ساعات العمل فيها حتى يتسنى للجميع الحصول على اللقاح بكل يسر وسهولة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تكون فيه العادات اليومية مختلفة عن الأيام العادية في غيره من الأشهر، إضافة إلى اختلاف مواعيد العمل للكثير من القطاعات، لذلك حرصت الوزارة على تشغيل مراكز الـ 24 ساعة حسب الخطة الموضوعة للتماشي مع التغير في نمط الحياة اليومي في الشهر الكريم.

تسجيل والتزام

وأشار إلى أن أكثر من 2.7 مليون مواطن ومقيم تلقوا اللقاحات، وكانت نسب الذكور مع الإناث من المواطنين مناصفة بنسبة 50% لكل منهما، في حين كانت نسبة الذكور من غير السعوديين تصل إلى 60% مقارنة بـ 40% للإناث. وشدد على أهمية تسجيل الجميع في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى وجود محفزات لتشجيع الجميع للحصول على التطعيم.

ضوابط محددة

وعن طول الفترة ما بين الجرعتين في لقاح أسترازينيكا، قال جوخدار: المدة التي بين الجرعتين الأولى والثانية في لقاح أسترازينيكا تكون وفق ضوابط معينة حسب توصيات الشركة المصنعة، وأيضاً في لقاح فايزر، والوزارة حريصة على وصول الجميع للمناعة بنسبتها العالية في أسرع وقت حسب فترة السماح بين الجرعتين، إضافة إلى حرصها على تلقي النسبة الأكبر من المواطنين والمقيمين للجرعة الأولى للوصول إلى نسبة من المناعة تصل إلى 50% للفرد لتقليل الآثار في حال إصابته بالفيروس.

الحوامل والأطفال

وأوضح أن الدراسات الخاصة بإعطاء اللقاحات للأطفال ما دون 18 عاما، قائمة وبشكل متسارع في أوروبا وأمريكا للتأكد من مأمونية اللقاحات على هذه الفئة، ومتى ما تم ذلك سيتم دخول الأطفال ضمن المستهدفين من التطعيمات وسترتفع النسب المستهدفة في المملكة لتصل إلى جميع السكان، وفيما يخص الحوامل لم يصدر جديد حتى الآن، ولكن بعض الدول في أوروبا وأمريكا ترى إذا كانت مخاطر احتمال العدوى ومضاعفاتها عالية على السيدة الحامل، فيكون التطعيم أفضل لهذه الفئة، وفي المملكة ننتظر انتهاء الدراسات بشكل كامل، خصوصاً على الأطفال والحوامل وفق الضوابط المعمول بها في المملكة لإدخال هذه الفئة ضمن المستهدفين.