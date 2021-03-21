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الإعلامي محمد الوعيل في ذمة الله

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الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمد بن عبدالله الوعيل رئيس تحرير "اليوم" الأسبق.

ويعد الفقيد علامة بارزة في الإعلام السعودي خلال العقود الخمس الأخيرة، وشغل رئاسة تحرير صحيفة اليوم لمدة 14 عاما، كما ترأس تحرير صحيفة المسائية، وتنقل في مناصب قيادية بعدد من الصحف منها الرياض والجزيرة وعكاظ، وله عدة مؤلفات أثرت المكتبة العربية منها "شهود هذا العصر" و "الساعة 25 ".

”الخليج 365” التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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