شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة باليابان: لا إصابات بين مواطنينا جراء زلزال مياغي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان، إنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في مياغي بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، مهيبة بجميع مواطنيها ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية والمتعلقة بأحوال الطقس والكوارث.

وأوضحت في اتصال هاتفي مع ”الخليج 365” أن جميع المواطنين والمبتعثين وأعضاء البعثة الدبلوماسية بخير، ولم تتلق أي بلاغات بعد تحذيرات السلطات المحلية باحتمالية حدوث تسونامي في مدينة مياغي، مشيرة إلى أن المواطنين والمبتعثين بعيدون عن مناطق الزلازل.

ودعت السفارة الجميع إلى التواصل مع شؤون السعوديين في حدوث أي طارئ، عبر الأرقام الخاصة باستقبال البلاغات والتي تعمل على مدى 24 ساعة من خلال الأرقام 09055833862/ 033589524.

وقدمت السفارة العديد من التحذيرات للمواطنين المقيمين والطلبة والمبتعثين وما يجب اتخاذه عند حدوث الزلازل وهو الاحتماء عند طاولة متينة أو في إحدى زوايا المنزل، وفي حال قيادة السيارة، يجب إيقافها بعيداً عن الجسور وأعمدة الإنارة، مع الحذر حال السير على الأقدام من الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية وكذلك المنحدرات والانزلاقات الطينية، وغيرها من الإرشادات.