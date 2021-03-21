شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخخة» حوثية باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس، تجاه خميس مشيط.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة في محاولات استهداف المدنيين، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية. جاء ذلك بعد يوم من تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.