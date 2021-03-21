شكرا لقرائتكم خبر عن 271 متعافيا من «كوفيد- 19».. و37 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا متواجدة في كل المناطق والمحافظات، مبينةً أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح، لافتةً إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة. ‬

وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 382 حالة مؤكدة وتعافي 271 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3916 منها 587 حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 384653 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 374135 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6602 حالة -يرحمهم الله جميعاً- كما تم إجراء 37402 فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.