شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 طن شمام فاسد بـ «مركزي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية طنا ونصف الطن من الشمام الفاسد، كانت معدة للفرز والبيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، فيما رفعت أكثر من 25 طنا من المتروكات في سوق الحراج، أمس الأول.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين الصحيين التابعين للإدارة العامة لشؤون الأسواق التي تنفذها للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، أسفرت عن ضبط وإتلاف 238 كرتون شمام يقدر وزنها بنحو طن ونصف الطن كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

ونفذت الإدارة العامة لشؤون الأسواق حملة ميدانية مشتركة مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، خلال إجازة نهاية الأسبوع وتحديدا أمس الأول في سوق الحراج للأثاث الرجيع بالدمام، بهدف منع الافتراش العشوائي بالطرقات وضبط الباعة الجائلين ومخالفي نظام الإقامة، أسفرت عن رفع 25 طنا من المتروكات. ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المظهر العام، التي تأتي بالتزامن مع الجولات الرقابية الميدانية المكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية، وإحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وأكد أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها، للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين. ودعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.