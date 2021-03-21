شكرا لقرائتكم خبر عن 1900 مخالفة «احترازية» في 7 آلاف جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، ممثلة بالفرق الرقابية الميدانية خلال الأسبوع الماضي، 7842 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 394 منشأة تجارية، وتحرير 1915 مخالفة تنوعت ما بين السماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، إضافة إلى عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.