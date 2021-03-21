شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مناورات «الفلك 4» بين البحرية السعودية والسودانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تُنفذ القوات البحرية الملكية السعودية مُمثلة في الأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «الفلك 4» في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

ووصلت الخميس الماضي إلى قاعدة الملك فيصل البحرية وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين، وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.

وتشارك في التمرين مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

وبدأت البحرية السعودية ونظيرتها السودانية أول تمرين مشترك في العام 2013 بعنوان «الفلك 1» في ميناء بورتسودان بالسودان.