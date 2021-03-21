شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: إغلاق مجمع تجاري و309 منشآت مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة جدة مجمع الشاطئ التجاري في حي الزهراء و309 منشآت تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق اشتراطات الوقاية من فايروس كورونا

ونفذ مراقبو الأمانة 13.113 جولة تفتيشية رقابية على المنشآت التجارية، ورصدت 482 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وتعمل الفرق الرقابية في أمانة جدة على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تتضمن إرشادات وتعليمات صارمة، أهمها قياس درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتوفير غرفة للعزل ومعقمات وكمامات وقفازات وتحقيق التباعد، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية بمعدل علبة تعقيم لكل 50 متراً، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به لكل متسوق.