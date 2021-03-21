شكرا لقرائتكم خبر عن مدخل الطائف يستقبل العابرين بالنفايات والمخلفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبر عدد من المواطنين وعابري مدخل محافظة الطائف الشرقي «عشيرة» لـ«الخليج 365» عن استيائهم مما وصفوه بالإهمال في المنظر العام لمدخل المحافظة الشرقي، وعدم الاهتمام بنظافة الطريق، لافتين إلى أن الطريق أصبح مكبا مفتوحا للنفايات ومرمى للأغنام النافقة والمخلفات، حيث يتخلص عدد من أصحاب المواشي من الحيوانات النافقة في غير الموقع المخصص لها.

وبينوا أن انتشار الأوساخ يكشف الإهمال وانخفاض مستوى أعمال النظافة في الفضاء المفتوح؛ ما انعكس بالسلب على المظهر العام للمدخل الشرقي، الذي من المفترض أن يكون من المداخل الجميلة في محافظة الطائف.

وطالب كل من عبدالله منصور، وأحمد الثمالي، ومضحي محمد، أن تهتم أمانة الطائف بالطريق الذي يشهد حركة تنقل يومية ويعتبر شريانا حيويا يربط الإمارات وعمان والمنطقة الجنوبية بمنطقة مكة المكرمة، مع فرض غرامات وعقوبات على من يلقي بالمخلفات في غير الأماكن المخصصة.

وقالوا: «الطريق يعاني من تدني مستوى النظافة، وتنتشر مظاهر التشوه البصري على امتداده، ونحن نطالب الأمانة وبلدياتها الفرعية بالارتقاء بمستوى الخدمات، والقيام بواجبهم وإيجاد حلول عاجلة تضمن النظافة المستدامة للطريق».