السعودية | وفاة الإعلامي السعودي محمد الوعيل عن 74 عاماً

شكرا لقرائتكم وفاة الإعلامي السعودي محمد الوعيل عن 74 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي صباح الأحد، الإعلامي السعودي محمد الوعيل، عن عمر يناهز الـ74 عاما.

ويعتبر الراحل أحد رموز الصحافة والإعلام بالمملكة، حيث قضى عشرات السنين في المهنة التي عشقها، وتدرج في خدمتها حتى صار رئيسا لتحرير صحيفة "اليوم" مدة 14 عاما.

مشوار 40 عاماً

وبدأ الوعيل مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عاما، في جريدة "الرياض"، لينتقل بعدها في مواقع قيادية بجريدة "الجزيرة، كما ترأس تحرير "المسائية".

إلى ذلك، خاض الراحل عبر مشواره الطويل العديد من المعارك الفكرية والصحفية، وقد عرف بقلمه المميز وآرائه الواضحة ومواقفه الراسخة، وله العديد من المؤلفات كان آخرها كتاب شهود هذا العصر الذي نشره بداية هذا العام الهجري، كما تولى العديد من المناصب وحصل على عضويات في مجالات إعلامية وأدبية وسياسية.