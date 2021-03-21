بعد فيديو الاعتداء على امرأة وسلبها.. “شرطة الرياض” تطيح بمواطنيْن ومقيم وتحيلهم إلى النيابة

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أطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطنين ومقيم، على خلفية واقعة الاعتداء على مقيمة باكستانية وسلب ما بحوزتها، في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض.

وقالت “شرطة الرياض” إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية الجاني وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، كما ألقت القبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث.

وأبانت أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط الشخصين الآخرين في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل، وتقديم المساعدة للجاني على الهرب من الموقع باستخدام سيارتهما، مبينة أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت كاميرا مراقبة وثقت لحظة تعرض المرأة للاعتداء والسرقة، حيث ظهر اللص وهو يحاول التحدث مع المرأة، التي كانت تسير وخلفها طفلتها، وبعد ذلك اقترب منها لسرقتها، لتركض بعيداً عنه، غير أنه لاحقها وقام بالاعتداء عليها وسحب حقيبتها من يدها ودفعها بقوة، لترتطم في سور منزل وتسقط على الأرض فاقدة الوعي.

Source akhbaar24.argaam

